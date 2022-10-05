Safiye Soyman ve Faik Öztürk için savcılıktan beraat talebi

Safiye Soyman ve Faik Öztürk için savcılıktan beraat talebi

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan çift, davanın üçüncü duruşmasına katılmadı. Savcılık, Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün beraatini talep ederken, mahkeme 18 Ekim'e ertelendi.

Uzun yıllardır birlikte yaşayan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, dolandırıcılık haberleri ile gündeme geldi.

Çiftin, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Yaklaşk 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

İddianame kabul edildi

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede; sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi.

Öte yandan savcılık, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılmasını talep etti.

"İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim"

Faik Öztürk ifadesinde, “SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikayetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır.” dedi.

"Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım"

Safiye Soyman, "Bozüyük'te bulunan tesiste Safiye Soyman isminin kullanılmasına 1 yıllık süreyle müsaade ettim. Sözleşme bedeli olan parayı aldım. Tesisi işleten firmanın ticari faaliyetle ilgili bilgim ve yetkim yok. Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım. Hiçbir belgeyi imzalamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Mücbir sebeple borçları ödeyemedim"

Şirket sahibi olduğu belirtilen Berrin Canbolat, iflas ettiği gerekçesiyle borçları ödeyemediğini ve çiftin sadece reklam yüzü olduklarını kaydederek, “Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile ayrı ayrı reklam sözleşmesi yaptık. İş yerinde haftada en az 3 gün tanıtım faaliyetinde bulunacaklarını ve imza günü düzenleyeceklerini hüküm altına aldık. Yalnızca reklam yüzü oldular, kimseyi kesinlikle aldatmadık, kimseyi hataya düşürmedik, ticari kayıtlar alenidir. Mücbir sebeple borçları ödeyemedim. İddialar hukuki dayanaktan yoksundur.” dedi.

Duruşmaya katılmadılar

Eskişehir'de görülen davanın üçüncü duruşmasına sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Berrin Canbolat katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Beraat talep edildi

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanıkların hileli davranışlarla katılanı aldatıp ürün aldıklarına dair kesin delil elde edilememesi, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat için ayrı ayrı beraat talebinde bulundu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, katılan vekiline mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 18 Ekim’e erteledi.