Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a cevap

Fazıl Say, Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün eski bir fotoğrafını paylaşarak giydiği kostüm hakkında sosyal medyadan 'Salvador Dali' yorumunu yapmıştı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayatımda elbise çok gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi" yorumunda bulunmuştu.

Bir magazin programıına canlı yayınana telefonla bağlanan Safiye Soyman, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"KENDİSİYLE DİYALOĞUM YOK"

Soyman, Say'a "Kendisiyle diyaloğum yok. Ben ne yaptım ki ona böyle bir açıklama yapmış? Fazıl Say'ın sanatına saygım var ama bu sözlerine katılmıyorum. Haberlere konu olan elbiseyi yıllar önce Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında giymiştim. Türk bayrağını üzerimde taşıdığım için gurur duyuyorum. Bana nasıl dil uzattı anlamış değilim!" sözleriyle yanıt verdi.