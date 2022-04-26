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    Safiye Soyman'dan kıyafet açıklaması geldi

    Nikahta 8. kez gelin olan Seda Sayan'dan daha çok konuşulan Safiye Soyman, ters ışık kurbanı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:35
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    Safiye Soyman'dan kıyafet açıklaması geldi

    Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü.

    Gelinden daha çok konuşulan ve sosyal medyada TT olan Safiye Soyman, o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı.

    "Işıktan dolayı"

    Soyman açıklamasında ise "Aslında o giydiğim nikah kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötuşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Seda'm bugün öyle söyledi." dedi.

    Safiye Soyman'ın yeni pozları ise Murat Övüç'e benzetildi.

    Safiye Soyman dan kıyafet açıklaması geldi #1

    Safiye Soyman dan kıyafet açıklaması geldi #2


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