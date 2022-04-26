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- Safiye Soyman'dan kıyafet açıklaması geldi
Safiye Soyman'dan kıyafet açıklaması geldi
Nikahta 8. kez gelin olan Seda Sayan'dan daha çok konuşulan Safiye Soyman, ters ışık kurbanı olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 09:00
- Güncelleme : 26.04.2022 - 09:35
Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü.
Gelinden daha çok konuşulan ve sosyal medyada TT olan Safiye Soyman, o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı.
"Işıktan dolayı"
Soyman açıklamasında ise "Aslında o giydiğim nikah kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötuşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Seda'm bugün öyle söyledi." dedi.
Safiye Soyman'ın yeni pozları ise Murat Övüç'e benzetildi.