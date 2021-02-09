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- Safiye Soyman'ın çiğ köfteli kutlaması
Safiye Soyman'ın çiğ köfteli kutlaması
Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Safiye Soyman, hem yeni şarkısını hem de Sevgililer Günü'nü kutladı.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 08:06
- Güncelleme : 09.02.2021 - 09:07
Safiye Soyman, sevgilisi Faik Öztürk'le bir çiğ köftecide Sevgililer Günü için bir araya geldi.
ÇİĞ KÖFTE PASTAYI ÜFLEDİ
Çiğ köfteden yapılmış pastanın mumlarını üfleyen sanatçı, sıvı tuzu dezenfektan sanınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Soyman, geçtiğimiz haftalarda Faik Öztürk’ün oğlunun düğününe katılmış ve onu öz evladından ayırt etmediğini söylemişti.