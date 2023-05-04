Safiye Soyman'ın estetik listesi Safiye Soyman, son olarak katıldığı canlı yayında estetiklerini bir bir sıralayarak samimi itiraflarda bulundu.

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Yakın dostu meslektaşı Seda Sayan gibi estetiğe meraklı olan Safiye Soyman, çok değişti.

Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış, yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gençleşmek için bıçak altına yatan Safiye Soyman, haftalar sonra katıldığı 2. Sayfa programında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri tek tek anlattı.

Yüzünü gerdiren Soyman, şu ifadeleri kullandı:

"Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım"

"Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş... Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim, kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı.

"Yanaklarımda bir şey yok"

Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce Jawline (çene hattı dolgusu) yapılmıştı. Doktorumdan da yüzümün şişirilmemesini istedim. Bir yerimi doldurtmadım. Bende ego sıfır, özgüven tavan. O yüzden de yaptırdığım her şeyi söylüyorum."

Safiye Soyman, cildinin kırışmaması için de sırtüstü yattığını söyledi.