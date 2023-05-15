Safiye Soyman'ın Photoshop'u gündem oldu Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Safiye Soyman yine sosyal medyanın diline düştü.

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Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birliktelik yaşayan Safiye Soyman, yıllar önce hayat arkadaşı ile yaşadığı bir kıskançlık olayının perde arkasını, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda anlatmıştı.

Safiye Soyman, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Los Angeles'a tatile giden ve meşhur Hollywood yazısının önünde fotoğraf çektiren şarkıcı, gönderisine; "Los Angeles'a gelince tabii ki Hollywood'a gelinmez mi? Bu benim üçüncü gelişim, yarın akşam da konserimiz var. Monaco Club, herkesi bekliyoruz. Sevgiler" mesajını yazdı.

"Sen kimsin?"

Soyman'ın kısa sürede 6 bine yakın beğeni alan paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının diline düşen şey ise ünlü ismin kullandığı filtre oldu. Takipçileri, şarkıcıya; "Sen kimsin? Safiye'ye ne yaptın?" gibi yorumlar yaptı.