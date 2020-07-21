Safiye Soyman'ın sorusu Seda Sayan'ı sinirlendirdi

Seda Sayan, muhabirlerin karşısında kendisini zor durumda bırakan yakın arkadaşı Safiye Soyman'a kızdı.

Oyuncu Celil Nalçakan, önceki akşam Yalıkavak'daki bir mekanda sahneye çıktı. Oyuncuyu dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan, Safiye Soyman ve Ece Erken de vardı.

MÜSTAKBEL GELİN SORULDU

Ekip çıkışta birlikte poz verdi. Seda Sayan’a “Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’yla aşk yaşıyor. Kaynanalık yapar mısınız gelininize?” sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı, gülerek “Ben kaynanalık yapmam.” yanıtını verdi.

"SUS SAFİYE"

O sırada lafa giren Safiye Soyman, imalı bir çıkış yaptı: “Peki gelinini seviyor mu, onu bir sorun bakayım.”

Soruya net yanıt vermeyen Sayan, “Safiye Allah aşkına sus, oğlum kimi seviyorsa onunla evlenir.” dedi.