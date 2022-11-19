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    Sağlık problemi yaşayan Tan Taşçı, sahneye ara veriyor

    Konserlerinde sık sık öksürdüğü görülen ünlü şarkıcının sağlık durumunun ciddi olduğu ve 4 ay boyunca sahneye çıkmayacağı biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 11:37
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    Sağlık problemi yaşayan Tan Taşçı, sahneye ara veriyor

    Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye'nin en çok konser veren sanatçıları arasında başı çekiyor.

    Yoğun ilgiyle karşılanan Taşçı, hayranlarının talebi üzerine konser takvimini tamamen doldurdu.

    Konserlerine milyonlar akın eden Taşçı ile ilgili kötü bir haber geldi.

    Zaman zaman sahnelerde de öksürdüğü görülen Taşçı, bir sağlık problemi yaşıyor.

    Konserlere ara verdi

    Ünlü şarkıcının durumunun ciddi olduğu ve konsere ara vermesi gerektiği aktarıldı.

    Taşçı'nın doktoru, 4 ay boyunca sahneden uzak kalmasını isterken, şarkıcının yalnızca yılbaşında doktorundan konser verebilmek için özel izin aldığı biliniyor.

    Sağlık problemi yaşayan Tan Taşçı, sahneye ara veriyor #1

    Sağlık problemi yaşayan Tan Taşçı, sahneye ara veriyor #2

    Sağlık problemi yaşayan Tan Taşçı, sahneye ara veriyor #3


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