Şahan Gökbakar, aşı karşıtlarının iddialarını tiye aldı

Aşı karşıtlığı yapan kişilerin değişim ve çip teorilerini esprili dille eleştiren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından fazla kulak ve gözlü bir fotoğraf yayınladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşılar, toplumun bir kesimi tarafından kabul görmedi.

Bilimin yönlendirmesiyle gelilştirilen aşılara karşı çeşitli nedenlerle tepki gösteren bir grup vatandaş, Şahan Gökbakar tarafından tiye alındı.

Aşının vücutta farklı reaksiyonlar gösterdiğine inanan ve bu nedenle aşı olmak istemediğini söyleyenlere esprili bir dille eleştiri yapan Gökbakar, Instagram hesabından gönderi yayınladı.

"BÜYÜK OYUN BU MUYDU? ÇİPLESEYDİNİZ DAHA İYİYDİ"

Paylaştığı gönderide fazla kulak ve gözü olan Gökbakar, "Bu sabah baş ağrısı, ışığa, sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim. Sorumlusu kim bunun? Tabii ki küresel güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları... Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril şeklinde şu an. Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum." ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜLERDEN ETKİLEŞİM YAĞDI

Şahan Gökbakar'ın gönderisine çok sayıda yorum ve beğeni de geldi. Pınar Altuğ, Seda Sayan, Burcu Güneş, Melek Baykal gibi birçok isim Gökbakar'ın gönderisine gülücüklü yorumlar bırakırken, Vuslateri'nin "Annem okusa keşke şu metni, kendini görse..." yorumu da tebessüm ettirdi.