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    Şahan Gökbakar'ın çocuklarından ilk fotoğraf

    Şahan Gökbakar'ın sır gibi sakladığı çocuklarını eşi Selin Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:24
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    Şahan Gökbakar'ın çocuklarından ilk fotoğraf

    Son zamanlarda  yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bugün de çocuklarıyla sosyal medyada konuşuldu.

    Selin Gökbakar'la mutlu bir evliiği olan Şahan Gökbakar'ın yıllardır sır gibi sakladığı çocukları sonunda görüldü.

    Çocukların fotoğrafı ilk kez paylaşıldı

    Gökbakar'ın oyuncu eşi bu sene Anneler Günü'nde kural bozdu.

    Deniz Efe Gökbakar (7) ve Ela Gökbakar (5) adında iki çocuğu olan Selin Gökbakar, sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğrafını yayınladı.

    İşte Şahan Gökbakar'ın sır gibi sakladığı çocukları

    Şahan Gökbakar ın çocuklarından ilk fotoğraf #1

    Şahan Gökbakar ın çocuklarından ilk fotoğraf #2

    Şahan Gökbakar ın çocuklarından ilk fotoğraf #3

    Şahan Gökbakar ın çocuklarından ilk fotoğraf #4

    Şahan Gökbakar ın çocuklarından ilk fotoğraf #5

    Şahan Gökbakar ın çocuklarından ilk fotoğraf #6


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