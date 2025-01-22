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Haber Merkezi

Bolu'da yaşanan yangın, herkesin canını yaktı.

Kartalkaya'da yarıyıl tatilini geçirmek üzere Grand Kartal Otel'e gelen 76 kişi, çıkan yangında can verdi.

Dün yaşanan olayda tüm Türkiye hüzünlenirken, bölgeden ise çarpıcı bir görüntü geldi.

BAZILARI KAYAK KEYFİ YAPTI

Dün gün boyunca söndürme çalışmalarının sürdüğü otelin hemen yanı başındaki otellerde kalan bazı tatilciler ise büyük bir facia yaşanmamış gibi tatillerine devam etti. Kayak keyfi yaşamaya devam edenler, kelimenin tam anlamıyla vicdan sızlattı.

ŞAHAN GÖKBAKAR İSYAN ETTİ

Şahan Gökbakar, yangın faciasının yaşandığı otele yakın bölgede kayak yapmaya devam edenlere sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi.

"SİZ NASIL İNSANSINIZ"

Şahan Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan, siz nasıl insansınız!"