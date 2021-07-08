Şahan Gökbakar ev aldı

Yeni evinde görüntülenen Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Marmaris'in ıssız bir koyunda bulunan yeni evinde objektiflere yansıdı. Ailesiyle gözden uzakta bir yaşam sürdürmek isteyen Gökbakar'ı koya gelen tekneler rahat bırakmadı.

DÜRBÜNLE TEKNE KOVALIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, koya gelen diğer tekneleri tek tek yollayan Gökbakar, çalışanlarını seferber etti. Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonrası gelen tekneleri koydan çıkartmayı başardı.

Eline aldığı dürbünle koya gelen tekneleri inceleyen Gökbakar’ın bu hali şaşkınlık yarattı.

ŞAHAN'IN YERİ

Akşam saatlerine yakın teknesinden ayrılıp yeni evine geçen Şahan Gökbakar’ın ilk işi “Özel mülktür girilmez” tabelası asmak oldu. Gelen teknelerden rahatsız olan Gökbakar, her yere tabeladan astı.

BU EV İÇİN 13 MİLYON HARCADI

Ünlü komedyenin pandemi öncesi 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.