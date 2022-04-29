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    Şahan Gökbakar: Her yerde Arapça yazılar

    Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 10:24
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    Şahan Gökbakar: Her yerde Arapça yazılar

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    "Vatandaşım ben"

    Geçtiğimiz günlerde "Her şeyden önce ben bir vatandaşım. Beni milyonlarca insan seviyor. Kendim rahattayım diye hiç oralı olmasam ülke sorunlarına duyarsız kalsam bence o zaman eleştirilmeliyim" yanıtını veren Şahan Gökbakar Arapça tabelalarla ilgili fikrini yazdı.

    "Ülkenin gerçeği"

    Twitter'da bir paylaşım yapan komedyen "Her yerde Arapça yazılar, tabelalar, ilanlar, menüler görmeye başladınız degil mi? Bu artık bu ülkenin bir gerçeği maalesef..." yazdı.

    Şahan Gökbakar: Her yerde Arapça yazılar #1

    Şahan Gökbakar: Her yerde Arapça yazılar #2


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