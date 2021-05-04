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- Şahan Gökbakar lüks villa yaptırıyor
Şahan Gökbakar lüks villa yaptırıyor
Ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Şahan Gökbakar, son yatırımını Selimiye'ye yaptı.
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 09:19
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:32
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.
Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden komedyen, yaza hazırlanıyor.
3 MİLYON LİRA
Gökbakar, ünlü isimlerin uğrak yeri olan Marmaris-Selimiye’deki Hasanbükü koyunda ailesi için lüks bir villa yaptırıyor. Şahan Gökbakar’ın, 3 milyon liraya aldığı arsanın etrafındaki evlere de talip olduğu öğrenildi.