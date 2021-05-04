Şahan Gökbakar lüks villa yaptırıyor

Ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Şahan Gökbakar, son yatırımını Selimiye'ye yaptı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden komedyen, yaza hazırlanıyor.

3 MİLYON LİRA

Gökbakar, ünlü isimlerin uğrak yeri olan Marmaris-Selimiye’deki Hasanbükü koyunda ailesi için lüks bir villa yaptırıyor. Şahan Gökbakar’ın, 3 milyon liraya aldığı arsanın etrafındaki evlere de talip olduğu öğrenildi.