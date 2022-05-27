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    Şahan Gökbakar'dan Ata Demirer'in filmine Recep İvedik göndermesi: Gişesi benzesin ama geçmesin

    Şahan Gökbakar'dan Ata Demirer'in filmine Recep İvedik göndermesi: Gişesi benzesin ama geçmesin

    Demirer’in Cengiz Sezen karakteri, Recep İvedik’e benzetildi. Gökbakar benzemenin sorun olmadığını belirterek, “Gişesi de benzesin ama geçmesin tabii” paylaşımında bulundu.
    • 27.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:13
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    Bursa Bülbülü filminin başrolü için Erdek’te kameralar karşısına geçen Ata Demirer’den, set fotoğrafları gelmeye başladı.

    Cengiz Sezen karakterini canlandıracak olan Demirer’in turuncu gömlekli set fotoğrafı, takipçileri tarafından Şahan Gökbakır’ın hayat verdiği, gişe rekorları kıran Recep İvedik karakterine benzetildi.

    Fotoğrafı gören Gökbakar da eğlenceli bir dille sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    “İnşallah gişesi de benzesin ama geçmesin tabii”

    Gökbakar, “Recep İvedik ikonik bir karakter olduğu için benzetilmesi normal. Benim için sorun yok. Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin ama geçmesin tabii.” ifadelerini kullandı.

    Şahan Gökbakar dan Ata Demirer in filmine Recep İvedik göndermesi: Gişesi benzesin ama geçmesin #1

    Şahan Gökbakar dan Ata Demirer in filmine Recep İvedik göndermesi: Gişesi benzesin ama geçmesin #2

    Şahan Gökbakar dan Ata Demirer in filmine Recep İvedik göndermesi: Gişesi benzesin ama geçmesin #3

    Şahan Gökbakar dan Ata Demirer in filmine Recep İvedik göndermesi: Gişesi benzesin ama geçmesin #4


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