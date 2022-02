Şahan Gökbakar'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına yorum

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tarkan'ın yeni şarkıcı Geççek'le ilgili yapılan yorumlara sessiz kalmadı.

5 yıldır albüm çıkarmayan Megastar Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, dün akşam ilk defa yayınlandı.

Tarkan'ın yeni klibi ve şarkısındaki sözler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada Geççek'le ilgili yüz binlerce paylaşım yapıldı.

"SANAT BU"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemdeki konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar da Tarkan'ın yeni şarkısına sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle birşey" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZE İYİ GELECEK BİR ŞARKI"

Bugün yeni bir paylaşım yaparak 'Geççek' şarkısı ile ilgili duygularını dile getiren Tarkan şu ifadeleri kullandı: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

İşte Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı Yapma!



Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle