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    Şahan Gökbakar'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına yorum

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tarkan'ın yeni şarkıcı Geççek'le ilgili yapılan yorumlara sessiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 07:33
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    Şahan Gökbakar'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına yorum

    5 yıldır albüm çıkarmayan Megastar Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, dün akşam ilk defa yayınlandı.

    Tarkan'ın yeni klibi ve şarkısındaki sözler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada Geççek'le ilgili yüz binlerce paylaşım yapıldı.

    "SANAT BU"

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemdeki konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar da Tarkan'ın yeni şarkısına sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle birşey" ifadelerini kullandı.

    Şahan Gökbakar dan Tarkan ın Geççek şarkısına yorum #1

    "HEPİMİZE İYİ GELECEK BİR ŞARKI"

    Bugün yeni bir paylaşım yaparak 'Geççek' şarkısı ile ilgili duygularını dile getiren Tarkan şu ifadeleri kullandı: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

    İşte Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri:

    Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
    Daha önce de sanki
    Sırtımızdan vurmadı mı?
    Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

    Düştük evet ama kalkmadık mı?
    Biz hep hayata meydan okumadık mı?
    Sen ferah tut içini
    Biz neleri atlatmadık ki
    Geççek geççek elbet bu da geççek
    Gör bak umudun gününü gün etçek

    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan
    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
    Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan
    Dayan, çoğu gitti azı kaldı Yapma!


    Güze, kışa boğma yazını
    Yakındır sabrın zaferi
    Düştük evet ama kalkmadık mı?
    Biz hep hayata meydan okumadık mı?
    Sen ferah tut içini
    Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek elbet bu da geççek
    Gör bak umudun gününü gün etçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan
    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
    Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

    Beni sorarsan
    Ben de iyi değilim pek
    Kalmadı eski neşem hiç
    Tadım tuzum yok pek
    Dar dar dar geliyor Ruhuma bedenim
    Har har yanıyorum Küle dönmek üzereyim

    Bi suyun akışındayım
    Bi gidiyorum tersine
    Bi arkadaşım ümitle
    Bi aram açık kaderle

    Şahan Gökbakar dan Tarkan ın Geççek şarkısına yorum #2


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