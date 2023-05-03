Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi Ertan Saban'ın küfürlü tezahüratına aynı şekilde karşılık veren Şahin Irmak'tan da bir özür geldi.

ensonhaber.com

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Ertan Saban, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz pazar akşamı oynanan ve siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından küfürlü tezahürata katılmıştı.

Özür diledi

Sosyal medya kullanıcılarından tepki yağan ünlü oyuncu, bir video yayınladı ve "Herkese merhaba. Galatasaray camiasını kırdığım, üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamaların hararetiyle, taraftar hararetiyle söylenmiş cümleydi benimkisi. Gerçekten tüm samimiyetimle özür dilerim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

Ertan Saban'a hedef tahtasına koyanlar arasında meslektaşı Şahin Irmak da vardı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile ünlenen ve birçok filmde rol alan oyuncu, Saban'a olan isyanını küfürlü bir ifadeyle dile getirmişti. Irmak, Instagram paylaşımına "Sevinmeyi bilmeyen bir y..." notunu düşmüştü. Ertan Saban gibi yaptığı yanlıştan dönen Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi.

"Bazılarının yüzünü gördük"

"Dün kendime de yakıştıramadığım bir laf ettiğim için Ertan Saban'dan özür dilerim. Buradan özür dilerim, zira tenhadada edilen özrün bir kıymeti yoktur. Bu gerginlikten nemalanmaya çalışan sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk. Dost yüzlü, dost gülücüklü..."