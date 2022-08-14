Gülşen kıyafet eleştirilerine yanıt verdi

Gülşen, geçtiğimiz günlerde İstanbullularla bir araya geldi. Şarkıcı sahnede kendisini eleştirenlere "Başka şeylerden utanalım" diyerek "Memeler açık kalmalı" ifadelerini kullandı.

Konserlerinde iddialı sahne kıyafeti tercih ederek magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, yeni bir sahne kostümüyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren 46 yaşındaki sanatçı, mavi pantolon ve transparan kırmızı bluzuyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sahne şovları ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Gülşen, şarkı aralarında dinleyicilerle de sık sık sohbet etti.

"Başka şeylerden utanalım"

Öte yandan kıyafeti hakkında yapılan eleştirilere de yanıt veren şarkıcı, göğüslerini göstererek, "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın" ifadelerini kullandı.

Sahne kıyafetiyle gündem olan Gülşen eleştirilere yanıt verdi VİDEO



Kıyafeti beğenilmedi

Kendisini dinlemeye gelen hayranları, Gülşen'e alkışlarla destek verdi.

Şarkıcının iddialı sahne kostümü ise sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.