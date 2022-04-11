Sahne tarzı Gülşen'e yaradı! Yeni bir sektöre el atıyor...

Kıyafet seçimleriyle gündemden düşmeyen Gülşen 3 milyonluk bir imza attı. Ünlü popçu, şarkılarının yanı sıra yeni işi için çalışacak.

Son günlerde gerek sahne kıyafetleri gerekse de evliliğiyle sık sık gündeme gelen popçu Gülşen, yeni bir sektöre adım atıyor.

Gülşen, karantina günlerinde modaya olan ilgisini paylaşımıyla göstermişti. Popçu, havludan yaptığı cesur bir kıyafeti paylaşmış, tasarımı da sahne kostümlerine benzetilmişti

Seçimleriyle diğer popçulara da ilham olan Gülşen'e dikkat çeken bir teklif geldi.

Kıyafet tasarlıyor

Şimdilerde konserden konsere koşturan 45 yaşındaki şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan ile çalışan ünlü bir giyim markasıyla geçtiğimiz günlerde el sıkıştı.

Şarkıcı giyim markası için 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak.

2 yıllık anlaşma karşılığı 3 milyon lira alan popçunun koleksiyonu yaz sezonunda mağazalarda olacak.