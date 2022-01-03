Sahnede ayakta duramıyordu! Tuğba Özerk hastalığını açıkladı...

Yılbaşı gecesi sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen görüntülerinden dolayı tepki toplayan Tuğba Özerk, hastalığı nedeniyle sorun yaşadığını açıkladı.

Yılbaşı gecesi Antalya'da bir otelde sahne alan şarkıcı Tuğba Özerk, dengesini kaybedip yere düşünce ve şarkının sözlerini okuyamayınca sahneye alkollü çıktığı iddia edilmişti.

Özerk, 'gecemizi mahvettin' şeklinde konuklardan gelen eleştiriler karşısında gerçeği açıkladı ve hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Sahnedeki dansı ve hareketlerinden dolayı tepki çeken Özerk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUM"

Instagram hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayan şarkıcı, şunları söyledi:

"Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım `Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim."





"BİLİNÇ KAYBI YAŞIYORUM"

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken 'yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma `zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım."

"KÖŞEME ÇEKİLİYORUM"

"İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın..."