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    Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama geldi

    Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede rahatsızlanan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:51
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    Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama geldi

    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne aldı.

    Sahnede kustu

    Konser verdiği sırada rahatsızlanan Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşıp kusan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.

    Sağlık durumu merak edilen Ergen, hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

    "Sahne üzerinde kustum"

    "Şimdi Düzce’den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum.

    Sahnede fenalaşan Gülben Ergen den açıklama geldi #1

    "Anısı olmayan Annleer Günü kaldı"

    Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum."

    Sahnede fenalaşan Gülben Ergen den açıklama geldi #2

     

    Sahnede fenalaşan Gülben Ergen den açıklama geldi #3

    Sahnede fenalaşan Gülben Ergen den açıklama geldi #4

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