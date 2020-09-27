Sahra Işık'ın komşusu sopayla kapısına dayandı

Survivor'ın eski yarışmacılarından Sahra Işık komşusuyla problem yaşayınca, karakola gidip şikayetçi oldu.

Survivor isimli yarışmada yıllar önce iki kere yarışan ünlü isim Sahra Işık Aybirdi, komşusuyla problem yaşadı.

Komşusuyla problem yaşayan Işık karakola gidip şikayetçi olduğunu açıkladı.

"SOPAYLA KAPIMIZA DAYANIP KÜFÜR ETTİ"

Karakoldan çıkarken görüntülenen Aybirdi,"Yan komşumuz gece geç saatlere kadar sürekli tadilat ve yüksek ses yapıyordu. Site güvenliği kendisini uyardı. O da bizim şikayet ettiğimizi sandı. Kapımıza dayanıp bize küfür etti ve sopayla duvarıma vurup zarar verdi. Kendisine hiçbir karşılık vermedim. Hukuka ve adalete güvendiğim için karakola gelip şikayetçi oldum." İfadelerinde bulundu.