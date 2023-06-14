Sahte içkiden hastaneye kaldırılan oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi

DHA

Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor...

Zehirlenenlerini biri de 54 yaşındaki ünlü oyuncu Şekip Taşpınar oldu.

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlandı.

Taşpınar Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Şekip Taşpınar'ın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi.

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, şunları söyledi:

Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından, şu ifadelere yer verdi:

Benim canım sevgilim, hadi artık. Bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme.



Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar.



'Minik', 'Pıtı', 'Kömür', 'Beşiktaş', 'Balım', 'Asi', 'Beyak', 'Coci', 'Müdür', 'Tostos' ve 'Çok zayıf, bu ölür, benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını 'Cino' koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz.



Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor. Seni çok seviyorum.