Sahte içkiden zehirlenen usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın son hali hayranlarını üzdü Geçtiğimiz günlerde sahte alkolden zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Şekip Taşpınar'ın eşi son halini paylaştı. Berna Taşpınar, "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız" dedi.

ensonhaber.com Sahte alkol kabus olmaya devam ediyor… Bu kez ünlü oyuncu ölümün eşiğinden döndü. Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu karakterine hayat veren 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, 8 Haziran gecesi hastaneye kaldırıldı. Sahte içki zehirledi Bilinci kapalı olan Taşpınar'ın acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Ardından oyuncu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Son halini paylaştı Entübe edildiği belirtilen Taşpınar'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından, oyuncunun son halini paylaşarak açıklamada bulundu. "Sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz" Taşpınar, "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hala telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler." Paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağarken Şekip Taşpınar'ın zayıflığı sevenlerini üzdü.