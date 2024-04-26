Sakatlanınca acil ameliyata alınmıştı! Ünlü komedyen Hasan Can Kaya taburcu oldu Futbol oynarken düşüp omuzunu kıran Hasan Can Kaya, başarılı bir operasyon sonrası hastaneden taburcu olarak evinde dinlenmeye başladı.

ensonhaber.com

Yaptığı 'Konuşanlar' programıyla ünlenen komedi dünyasının yeni starlarından Hasan Can Kaya, geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti.

Ameliyat beş saat sürdü

Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, taburcu oldu.

Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten Hasan Can Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.