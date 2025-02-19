Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir, aşık oldu! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi

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Birçok popüler yapımda gördüğümüz ekranların güzel kadınlarından Helin Kandemir, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Dizide Sümbül karakteriyle dikkat çeken Helin Kandemir şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.
Uzun zamandır aşkı arayan genç oyuncunun ünlü iş insanı Celal Can Algül ile birlikte olduğu iddiası, magazin manşetlerinde yerini aldı.
DERYA ŞENSOY'LA BİRLİKTEYDİ
Celal Can Algül, 4 yıldır Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile birliktelik yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten ayrılık haberi gelmişti.
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