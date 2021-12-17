Salih Bademci gözyaşlarını tutamadı

37 yaşındaki oyuncu Salih Bademci, 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Salih Bademci, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Bademci, aynı zamanda oyuncu olan eşi İmer Özgün’e teşekkür etti.

Sahnede duygusal anlar yaşayan Bademci, gözyaşlarına hakim olamadı.

BURCİN TERZİĞLU'NDAN DESTEK

Ödülün açıklanmasının ardından birçok ünlü oyuncu da Bademci’ye destek verdi. Yalancı dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu da Bademci'yi sosyal medyadan tebrik etti. Terzioğlu paylaşımında "Tüm ödüller senin oyunculuğun karşısında selam dursun. Canım arkadaşım. Gurur duyuyorum seninle. Şahane oyuncu, güzel insan, sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle de sevenlerinden tam not aldı.