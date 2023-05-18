Salma Hayek dans etti 24 milyon takipçiye ulaşan Salma Hayek, bunu kutlamak için bornozuyla dans etti.

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Dünyanın en seksi kadınlarından biri olan Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem oluyor.

Frikikli dans

56 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için bornozuyla dans etti. O anlarını takipçileri ile paylaşan Hayek defalarca frikik verdi.

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" notunu düştü.

Hayek'in yayınladığı videoya yorum yağdı.