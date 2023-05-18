Salma Hayek dans etti
ensonhaber.com

Dünyanın en seksi kadınlarından biri olan Meksikalı ünlü Salma Hayek yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem oluyor.

Frikikli dans

56 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için bornozuyla etti. O anlarını takipçileri ile paylaşan Hayek defalarca frikik verdi.

Salma Hayek dans etti

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" notunu düştü.

Hayek'in yayınladığı videoya yorum yağdı.