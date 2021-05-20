Salma Hayek: Evimde ölmek isterim

Salma Hayek, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, bir magazin dergisine konuştu. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Hayek, pandeminin ilk döneminde koronavirüse yakalandığını açıkladı.

DOKTORLARI DİNLEMEDİ

Oyuncu, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü anlattı. Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını açıkladı. Hayek, doktorlarına, "Evimde ölmeyi tercih ederim." dediğini de sözlerine ekledi.

ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Tedavisi sırasında oksijen desteği alan ünlü isim, yedi hafta boyunca evinin bir odasında izole halde kaldığını ifade etti. Salma Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.