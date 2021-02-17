Salma Hayek: Sevişme sahnesinde ağladım

Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken hissettiklerini anlattı.

Robert Rodriguez'in yönettiği 'Desperado' filmi ile ünlenen ve bu filmdeki performansı ile Hollywood'a giriş bileti kazanan Salma Hayek, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

54 yaşındaki oyuncu, başrolünü İspanyol yıldız Antonio Banderas ile paylaştığı filmdeki sevişme sahnesi çekilirken hissettiklerini anlattı.

"EŞİ DE BİZİMLEYDİ"

Sahnelerde çok gerildiğini söyleyen Hayek, çekimden önce birçok kişinin dışarı çıkarıldığını yalnızca kendisinin, Banderas'ın ve Robert Rodriguez'in o dönem evli olduğu Elizabeth Avellan'ın içeride kaldığını belirtti.

"AĞLADIM"

Daha önce hiç böyle bir sahne çekmediğini dile getiren Salma Hayek, "O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım. Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları, oğullarının seks sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum' diyecek." dedi.

Meksikalı aktris, "O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu, çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım." açıklamasını yaptı.

"EN İYİSİNİ YAPTIK"

Çekime başlamadan önce sarılı olduğu örtüyü üstünden atıp çekmeden önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü çıkardıktan sonra yeniden ağlamaya başladığını söyleyen Hayek, "O dönem yapabileceğimizin en iyisini yaptık." dedi.

Meksikalı oyuncu, Antonio Banderas'ın tam anlamıyla bir centilmen olduğunu ve kendisine çok iyi davrandığını söyledi.