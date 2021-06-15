Salma Hayek'in form sırrı

Ünlü oyuncu Salma Hayek, vücudunu formda tutabilmek için günde sadece 5 dakikalık egzersiz yaptığını söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek'in fit kalabilmek için neler yaptığı ortaya çıktı. Formda vücuduyla dikkat çeken Hayek, günde sadece 5 dakikalık egzersiz yaptığını söyledi.

"5 DAKİKA"

Her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söyleyen bir çocuk annesi Hayek, "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz." dedi.

"YAŞIMI SEVİYORUM"

Meksikalı oyuncu, "Yaşımı seviyorum. 54 yaşında olmayı seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bundan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum." dedi.