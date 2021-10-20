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    Salma Hayek'in kıyafeti gündem oldu

    5 Kasımda vizyona girecek olan Marvel'ın yeni filmi Eternals'ın gala gecesi dün gerçekleşti. Filmde yer alan Salma Hayek'in giydiği elbiseler, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 05:24
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 05:36
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    Salma Hayek'in kıyafeti gündem oldu

    Meksika kökenli ABD'li oyuncu Salma Hayek'in Marvel galasında giydiği kıyafet kamuoyunda binlerce yorumu beraberinde getirdi.

    Marvel'in yeni filmi Eternals'ın galası dün gece gerçekleşti. Filmde Ajak karakterine can veren Hayek'in giydiği cesur elbise sosyal medyada çok konuşuldu.

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #1

    "DUDAK UÇUKLATICI DEKOLTE"

    Magazin yazarlarının iddialı bulduğu kıyafete, yabancı basın tarafından "Dudak uçuklatıcı dekolte" denildi.

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #2

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #3

    ANGELİNA JOLİE, ÇOCUKLARIYLA KATILIDI

    Gala gecesine katılan Angelina Jolie'ye, kızları Zahara, Vivienne ve Shiloh ile oğulları Maddox ve Knox da eşlik etti. Ayrıca geceye birçok Hollywood yıldızı akın etti.

    FİLM 5 KASIM'DA VİZYONA GİRİYOR

    Oscar ödülüne layık görülen başarılı yönetmen Chloe Zhao'nun imzasını attığı Marvel filmi Eternals oyuncu kadrosunda; Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma ve Lia McHugh gibi yıldızlar bulunuyor.

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #4

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #5

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #6

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #7

    Salma Hayek in kıyafeti gündem oldu #8

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