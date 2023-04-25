Salma Hayek'ten bikinili pozlar Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, bikinili fotoğraflarını paylaştı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle sık sık gündeme gelen 56 yaşındaki Hollywood yıldızı, son olarak 23.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı fotoğraflarla gündeme geldi.

"Yenilenmiş hissetmek istedim"

Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; "Ne zaman kendimi yenilenmiş hissetmek istesem okyanusa atlarım" mesajını yazdı.

Fit haliyle görenleri kendine hayran bırakan ünlü ismin göndersine takipçileri kısa sürede 1.6 milyon beğeni attı.

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı 'Desperado' filmi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayarak Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bu evlilikten Mathilde adını verdikleri bir kızı olmuştu.