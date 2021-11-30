Salma Hayek'ten havuz pozu

Meksika asıllı ABD'li oyuncu Salma Hayek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, bu sene peş peşe 'Eternals' ve 'House of Gucci' filmleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

GUCCI MAYOSUYLA POZ VERDİ

Salma Hayek, havuz keyfini 19.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki yıldızın üzerinde, filminde de rol aldığı Gucci marka bir mayo vardı.

"ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM"

Limonatasından bir yudum alırken verdiği poza, "Bu, 'House Of Gucci' için gardırobum değil ama yine de şiddetle tavsiye ediyorum." notunu düşen ünlü oyuncu, yaklaşık 1.5 milyon beğeni ve çok sayıda yorum aldı.