Petrol
104.44
-0.49%
Euro
15.65
0.14%
Dolar
14.80
-0.03%
Altın
896.45
-0.16%
Borsa
2476
1.01%
Bitcoin
586.476
0.68%
BTXN Coin
20.40
3.03%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Samar Dadgar, Özcan Deniz'den aldığı evlilik teklifini anlattı

    Özcan Deniz, İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi etti.
    • 28.04.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samar Dadgar, Özcan Deniz'den aldığı evlilik teklifini anlattı

    Feyza Aktan'la evliliği 15 ayda biten ve üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayeti annede kalan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı Samar Dadgar'da buldu.

    Ünlü şarkıcının sevgilisi Samar Dadgar katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

    Samimi bir şekilde sorulan soruları yanıtlayan Sagdar, Özcan Deniz'i ve ilişkisini alattı.

    Kapodokya tatili de yapıldı

    Özcan Deniz ile çıktıkları Kapadokya tatili sorulan İranlı modacı, "Çok güzel geçti, tatlı geçti ama iki gün gidip geldik" dedi.

    Otelde teklif

    Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta bir otelde. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.

    "Maço Özcan"

    Kıyafetler hakkında konuşan Dadgar, Özcan Deniz'in biraz maço bir erkek olduğunu belirterek; "Açık ve dekolteli kıyafetler giymemi istemiyor" diye konuştu.

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #1

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #2

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #3

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #4

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #5

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #6

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #7

     

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #8

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #9

    Samar Dadgar, Özcan Deniz den aldığı evlilik teklifini anlattı #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da hücre evine baskın
    İç Haber

    İstanbul'da hücre evine baskın

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    30 Nisan Güneş Tutulması'nın astrolojik etkileri
    Yaşam

    30 Nisan Güneş Tutulması'nın astrolojik etkileri

    Görüş Bildir