Samar Dadgar, Özcan Deniz'den aldığı evlilik teklifini anlattı

Özcan Deniz, İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi etti.

Feyza Aktan'la evliliği 15 ayda biten ve üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayeti annede kalan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı Samar Dadgar'da buldu.

Ünlü şarkıcının sevgilisi Samar Dadgar katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

Samimi bir şekilde sorulan soruları yanıtlayan Sagdar, Özcan Deniz'i ve ilişkisini alattı.

Kapodokya tatili de yapıldı

Özcan Deniz ile çıktıkları Kapadokya tatili sorulan İranlı modacı, "Çok güzel geçti, tatlı geçti ama iki gün gidip geldik" dedi.

Otelde teklif

Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta bir otelde. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.

"Maço Özcan"

Kıyafetler hakkında konuşan Dadgar, Özcan Deniz'in biraz maço bir erkek olduğunu belirterek; "Açık ve dekolteli kıyafetler giymemi istemiyor" diye konuştu.