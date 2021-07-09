Samet Liçina'dan Kerimcan Durmaz'a test

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, bu kez 'gay misin' testi yaptı.

Son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken fenomen Kerimcan Durmaz, yine sosyal medyaya yine damga vurdu.

Her yaptığı olay olan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın yakın dostu sosyal medya fenomeni Samet Liçina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DOĞRU BİLDİ"

Birlikte tatilde olduğu Kerimcan Durmaz'a filtre ile 'Gay misin?' testi yapan Samet Liçina, çıkan sonuç karşısında, "Ay bu kadar doğru bilemez" dedi.

Çıkan sonuca Kerimcan Durmaz, kahkahalarla yanıt verdi.