Sanatçı Selami Şahin ‘taciz’ iddialarını yalanladı Kadınları zorla ofisine davet ettiği iddia edilen yılların sanatçısı Selami Şahin, bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Şahin, samimiyetinin yanlış anlaşıldığını savundu.

ensonhaber.com

Türk müziğinin güçlü seslerinden 74 yaşındaki Selami Şahin ile ilgili iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Usta sanatçının, Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde beklediği, yanından geçen kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürüldü.

Bu anlara ilişkin görüntüler de bir kadın tarafından kayda alındı.

Yalanladı

Video sosyal platformlarda yayılınca Selami Şahin, sessizliğini bozdu.

Şirketine bir açıklama yaptıran Şahin, samimiyetinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Sanatçının şirketinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir"

Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.

"Sıcak diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir"