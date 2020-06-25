Sandra Bullock'un çocuk derisi itirafı

ABD'li oyuncu Sandra Bullock genç gözükmesinin sırrını açıklarken skandal itiraflarda bulundu.

ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock katıldığı bir televizyon programında genç gözükmesinin sırrını açıkladı. Bullock'un açıklaması dinleyenleri şok etti.

HEM KANI HEM DE DERİSİNİ KULLANIYORLAR

Dünyaca ünlü oyuncu, canlı yayında genç kalmak için çocuk derisini kendine enjekte ettirdiğini belirtti.

DERİLER SÜNNET OLAN ÇOCUKLARIN

Bullock'un uyguladığı Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) serumu bugün halen daha tüm dünyada tartışma konusu. Programı sunan sunucu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi ama sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebi karşılayamayacağı belirtildi.

MÜLTECİ ÇOCUKLARINDAN ALINIYOR

Bullock'un bahsettiği 'çocuk derisi' enjekte ettirme operasyonun sadece 'sünnet olan Koreli çocuklardan' elde edilmediği mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden de üretildiği öne sürülüyor. Sünnet olan çocukların derisi, uygulamayı masum göstermek için söylendiği belirtildi.

SEANSI 650 DOAR

Aynı şekilde çocuk kanından üretildiği belirtilen Adrenochrom'un da genç ve güzel kalmak isteyen ünlü ve zenginlere enjekte edildiği biliniyor. Söz konusu yöntemin seansının 650 dolar olduğu belirtiliyor.