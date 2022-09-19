Sanem Çelik'in son hali

90'lı yılların en popüler dizilerinden "Kara Melek" ile hafızalarda yer edinen Senem Çelik, uzun süre sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterine hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu.

Yıllar sonra ortaya çıkan Çelik, önceki gün sanat fuarına katıldı. Ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz olan saçlarıyla dikkat çekti.

Galeride görüntülendi

Sanat fuarında meslektaşı Nilüfer Açıkalın ile buluşan oyuncu, hem galerileri gezdi hem de arkadaşıyla hasret giderdi.