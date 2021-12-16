'Şarkı söylemek bitti' demişti! Grup Hepsi'nin Eren'i bakın ne iş yapıyor...

'Şarkı söylemek bitti' demişti! Grup Hepsi'nin Eren'i bakın ne iş yapıyor...

Hepsi Grubu üyelerinden Eren Bakıcı, şehir yaşamını terk ederek Ege'ye yerleşti. Toprak ve doğayla iç içe yaşayan Bakıcı, halinden de oldukça memnun görünüyor.

2000'lerin başında piyasaya sürdükleri şarkılarla büyük beğeni toplayan Hepsi Grubu üyeleri, yollarını çizdi.

Gülçin müzik kariyerine devam ederken, Yasemin kendini spora verdi, Cemre ise annelik heyecanı yaşıyor...

Şehir yaşamından bunalıp Ege'ye yerleşen Eren Bakıcı'nın yeni mesleği ise şaşırttı.

ŞEHİR HAYATINI BIRAKTI

Eren Bakıcı, ekibin dağılmasıyla Bursa’da kendine yeni bir hayat kurdu.

Bir süredir köy hayatı yaşayan Eren Bakıcı, geçimini, kendi tasarladığı ve ürettiği seramikleri satarak sağlıyor.

Eren Bakıcı, “Artık sakin bir hayat yaşamaya karar verdim. Şarkı söylemek benim için bitti. Seramiklerimi yapmak benim tek merakım” diyor.

EREN ARTIK "KÖY KIZI"

Neden köy hayatını tercih ettiği sorusuna Bakıcı,

''Çünkü ruhum rahatlıyor doğada olunca. Kendi sebzelerimi yetiştirip öyle besleniyorum artık.'' cevabını veriyor.

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