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Haber Merkezi

'O Sen Olsan Bari' şarkısı ve pembe ayısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir sahnelerden uzak kalmıştı.

Her fırsatta sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.

YENİ ŞARKI HAZIRLIĞINDA

Yeni şarkısıyla döneceğini de geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ancak Aleyna Tilki, hem makyajı hem de kıyafetiyle sosyal medyada olay yarattı. Ünlü şarkıcı bu sefer hayalet filmlerinden fırlamış yüzüyle görenleri şaşırttı.