Şarkıcı Atiye'nin dikkat çeken iddiası: Lady Gaga şarkımı çaldı

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Çıktığı günden beri kendine has tarzıyla dikkat çeken Atiye, Amerika'lı şarkıcı Lady Gaga'ya dava açmaya hazırlanıyor. Ünlü popçu, dünya starının yeni şarkısında kendisinin 2015’te yayınlanan “Abrakadabra” eserinden esinlendiği iddiasıyla yola koyuldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bir gecede görüntülenen Atiye, henüz ortada açılmış bir dava olmadığını, çalıntı değil 'esinlenme' sebebiyle konuyla Amerika ekiplerinin ilgilendiğini ve şu anda da Lady Gaga'nın ekibiyle görüşmelerin başladığını söyledi.

Atiye'nin eşi müzik yönetmeni Erol Sebebci de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"FANLAR HABER VERDİ"

“Bu benzerliği bize fanlar haber verdi. Şarkıların isimleri aynı ve müzikal olarak da benzerlik taşıyor. Konuyla ilgili avukatlar süreci yürütüyor. Öncelikle uzlaşma yoluna gidileceğini düşünüyorum”