Şarkıcı Ayça Tekindor: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonucu hastanelik olan kız çocuğunun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapan Ayça Tekindor, tepkilerin hedefi oldu.

Gaziantep'ta yaşayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu, dün oyun oynadığı basket sahasında iki pitbull tarafından saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

Pitbullların ağzından güçlükle kurtarılan ve yüzü parçalanan çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Olayın ardından başıboş şekilde dolaştırılan köpeklere tepkiler yağarken, oyuncu Çetin Tekindor'un şarkıcı olan yeğeni Ayça Tekindor sosyal medya üzerinden tartışma yaratan bir paylaşım yaptı.

"HEPİMİZ ÖLELİM HAYVANLAR YAŞASIN"

Ayça Tekindor, Twitter hesabında, şu ifadelere yer verdi:

"Bak bir daha sek söylüyorum. Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın.

"SALDIRI HABERLERİNİ BEĞENENLERİ ENGELLEYECEĞİM"

Önüme şu köpek saldırıları, yok pitbull vahşiymiş, bilmem ne salak salak haber düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim.

"FENALIK BASTI"

Fenalık bastık. Buna 'ama çocukları' diye yorum yapanları da."

TEPKİ YAĞDI

Bu sözlerinin ardından birçok kullanıcı Ayça Tekindor'u eleştiri yağmnuruna tuttu.

Tekindor, Gaziantep'teki çocuğun hayati tehlikesi olduğunu hatırlaran kullanıcılara, "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye." açıklamasıyla yanıt verdi.