Şarkıcı Berkay, alkollü yakalandı: Ehliyetini kaptırdı

Etiler'de polislerin uyarısına rağmen 50 metre ötede durdurulan Berkay, alkolmetreyi üflemeyince ekipler tarafından ehliyetine el konularak trafikten men edildi.

Şarkıcı Berkay, iki kızı ve eşi Özlem Ada Şahin ile mutlu bir hayat sürüyor.

Şarkıcı, bu kez bir alkol çevirmesi ile gündeme geldi.

Etiler'de alkol çevirmesine takılan Berkay, iddialara göre polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemedi.

Berkay, çevirmeden kaçmaya çalışsa da, ekipler kendisini 50 metre sonra durdurdu.

Ehliyetine el kondu, trafikten men edildi

Şarkıcı, alkolmetreye üflememekte ısrar edince polis ekipleri ehliyetine el koyarak 2 yıl trafikten men cezası uyguladı.

Bir diğer yandan şarkıcının yanında eşinin de bulunduğu ve basın mensupları gelmeden arabasını orada bırakarak başka bir araçla evine gittiği aktarılıyor.

Polis ekipleri ise işlemlerin sonrasında şarkıcının aracını çekici yardımı ile otoparka bıraktı.