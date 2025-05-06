Şarkıcı Britney Spears çöküş dönemi devam ediyor! 4 aydır evden çıkmadı

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Olaylı hayatıyla sürekli gündem olan 41 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı Britney Spears, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Spears, üzerinde tuhaf bir kıyafetle yine aynı tuhaflıkta bir dans gösterisi sergilediği bir video paylaştı Instagram sayfasından.

Konuşmasına "Meraklanmayın kızlar, bu benim yaz mevsimim" diye başladı Spears. Ardından da üzerindeki tuhaf kıyafetle dansını sürdürdü.

"4 AYDIR EVDEYİM"

Ünlü şarkıcı paylaşımında "Dört aydır evimden dışarı çıkmadım. Aklımı kaçırmak üzereyim" dedikten sonra başka anlamsız sözler sarf etti:

"Elmaslar bir genç kızın en iyi arkadaşıdır. Ama elmas bir elbise benim en iyi günahım olacak. Ama hukuk okumak üniforma giymeyi gerektirir. Sadece bulunduğunuz yere uygun giyindiğinizden emin olun."

Britney Spears 2004 ile 2007 arasında Kevin Federline ile evliydi. Bu evlilikten iki tane oğlu oldu. Hatta boşanma sırasında çocukların velayeti çift arasında büyük bir kavga konusu oldu. Spears, işte o dönemde büyük bir çöküş yaşadı. İlk evliliğini ise Jason Allen Alexander ile 2004 yılında yaptı. Bu evlilik ise sadece 12 saat sürdü.