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Bir dönemin en popüler ismi olan Amerikalı şarkıcı Britney Spears, gündemden düşmüyor.
Hepsini çaldılar
Sosyal medya hesabından müstehcen pozlarını paylaşarak herkesi şarkıcı her paylaşımıyla ve açıklamasıyla olay olmaya devam ediyor. Britney Spears son olarak tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı.
"4 yaşımdan beri takıyordum"
Britney Spears “Artık kaybolacaklar diye yenilerini almaktan korkuyorum. O yüzden artık ucuz ve fake alıyorum.
Ama yine de çok zor çünkü bazı parçalar tamamen bana özel yapılmıştı. Hatta 4 yaşımdan beri taktığım bebeklik haçım da gitti" dedi.
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