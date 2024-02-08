Şarkıcı Britney Spears'tan Ben Affleck iddiası! "Seviştik" Yaptığı açıklamalarla sürekli gündemi sarsan dünyaca ünlü futbolcu Britney Spears, bir sosyal medya gönderisinde Jennifer Lopez ile evli olan oyuncu Ben Affleck hakkında yeni bir iddiada bulundu.

ensonhaber.com

Psikolojik problemleri yüzünden zor günler geçiren 42 yaşındaki Britney Spears, yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi devam ediyor.

Son dönemde çıplak pozlarıyla gündeme gelen ve garip paylaşımlara imza atan Britney Spears, Instagram'da bir zamanlar 51 yaşındaki Ben Affleck ile seviştiğini söyledi.

"O muhteşem bir oyuncu"

Eski bir fotoğraf yayınlayan ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Ben Affleck ve Diane Warren'la birlikte çekilmiş harika bir fotoğrafımız! O muhteşem bir oyuncu.

"O gece Ben'le seviştim"

O gece Ben'le seviştiğimi söylememiş miydim... Gerçekten unuttum... Kahretsin bu çok çılgınca!"

"Dedikoducu kız gibi davranıyorum!"

Britney Spears devamında ise "Keşke size bundan önce yaşanan hikayeyi anlatabilseydim! Ah canım, ben sadece dedikoducu kız gibi davranıyorum!" yazdı.