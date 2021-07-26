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    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti

    Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darbetti.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 14:24
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    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti

    Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı.

    Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman’ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı.

    ESKİ SEVGİLİSİNİN KAPISINA DAYANIP SALDIRDI

    Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı.

    Uslu ise polisi arayarak yardım istedi.

    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti ViDEO

    O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi.

    Akman, geceyi karakolda geçirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti #1

    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti #2

    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti #3

    Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbetti #4

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