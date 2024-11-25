Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türk pop müziğinin unutulmaz usta isimlerinden Çelik Erişçi, Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonuyla seslendirdi.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gündem oldu. Takipçileri, şarkıcının performansını değil, onun görüntüsünü konuştu.

Deri kıyafetlerle dikkat çeken Çelik, önce gelen yorumlara sözünü sakınmadan yanıtlar verdi. Ardından ise gelen yorumlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"BACAK ARAMA İLGİ DAHA FAZLA"

'Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak, sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse, aslan yattığı yerden belli olur.'

Şarkıcı Çelik, yıllar önce çıplak biçimde çello çaldığı fotoğrafla adından söz ettirmişti.