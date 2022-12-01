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    Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi evlendi

    Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, sevgilisi Ozan Özgül ile nikah masasına oturdu
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:53
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    Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi evlendi

    İlk evliliğini 1991'de halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yapan ve bir yıl sonra da boşanan  üünlü şarkıcı Ceylan'ın, bu birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melodi gelin oldu.

    Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Özgül ile Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt, güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

    Şarkıcı Ceylan ın kızı Melodi evlendi #1

    "Eşim"

    Çiftin birçok yakını, nikahı online olarak izledi. Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, nikah pozlarına "Eşim" notunu düştü.

    Melodi Bozkurt, Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.

    Sosyal medyadan kızının  ve damadının fotoğrafını yayınlayan Ceylan, şu notu yazdı:

    "Rabbime şükür"

    "Rabbime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın sizi çook seviyorum, bir ömür boyu mutlu olun inşallah."

    Şarkıcı Ceylan ın kızı Melodi evlendi #2


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